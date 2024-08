Investimenti da 1,6 milioni di euro. La scommessa di Monteriggioni

A Monteriggioni un milione e 600mila euro di variazione di bilancio per aumentare gli investimenti sul territorio comunale. "La ’manovra’ si è resa necessaria per poter intervenire su alcune situazioni stringenti – afferma l’assessore al bilancio, Luca Rusci –. In alcuni casi è stata prevista una rimodulazione di capitoli ma la parte più consistente è quella relativa alle opere pubbliche".

"L’intento è migliorare il sistema di decoro di tutto il territorio, ma non solo – afferma la vicesindaca con delega alle Opere Pubbliche, Paola Buti –. Di fatto se da una parte abbiamo aumentato, per esigenze contingenti, il numero dei tagli del verde effettuati, andiamo anche ad aumentare le risorse in conto capitale in settori di fondamentale importanza per il nostro Comune, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei concittadini. Nelle variazioni, oltre a prevedere a regime un aumento dei tagli del verde, i maggiori investimenti hanno riguardato 70mila euro per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica del Castello, 127mila euro per la riqualificazione di alcuni immobili comunali, circa 235mila per il Complesso di Abbadia Isola, 110mila euro per le scuole, oltre a 200mila euro per gli impianti sportivi, 250mila per l’opera di manutenzione delle strade comunali, sia quelle asfaltate che le strade bianche e 80mila euro per la manutenzione dei cimiteri". Buti siottolinea: "Sostanzialmente si tratta di una variazione che ha l’obiettivo di migliorare il territorio in termini di servizi e qualità della vita. Molte risorse erano già state predisposte, ma ora abbiamo deciso di aumentarle per settori strategici".

Ulteriore notizia è l’approvazione nei consigli comunali di Monteriggioni e Castellina in Chianti per la gestione associata dei servizi educativi e sociali. Una riorganizzazione per efficientare e migliorare la qualità dei servizi erogati perseguendo obiettivi di economicità dell’azione amministrativa. "Siamo ben felici di aver approvato questa convenzione – afferma l’assessora di Monteriggioni alla scuola e al sociale, Diana Nisi –. La nostra filosofia amministrativa è adottare sinergie di questa tipologia per migliorare il servizio di un territorio che ha esigenze comuni". "L’accordo raggiunto – afferma l’assessora di Castellina in Chianti, Chiara Polvani – è molto positivo. I servizi educativi e sociali sono fondamentali per le nostre comunità e grazie alla gestione associata con un Comune a noi limitrofo, con cui collaboriamo anche su altri fronti, potremo garantire ai nostri cittadini servizi più efficienti".