Investe un pensionato sulle strisce. L’automobilista poi ha un malore

Siena, 7 settembre 2023 – E’ gravissimo. I medici delle Scotte si sono riservati la prognosi, l’uomo è ricoverato in Rianimazione. Da quando D.C., 72 anni, è stato travolto sulle strisce, Chiusi è in subbuglio. In apprensione per le condizioni dell’anziano, conosciuto da tutti poiché abitava nella zona. L’incidente – il più grave fra i tanti avvenuti ieri – è accaduto poco prima delle 9 in via Cassia Aurelia II, in località l’Oasi. La polizia municipale dovrà ricostruire la dinamica, ascoltando anche diversi testimoni che avrebbero assistito alle fasi dell’investimento. La macchina che ha travolto il pensionato, con la conducente che potrebbe essere stata abbagliata dal sole non accorgendosi dell’uomo, è stata intanto sequestrata.

Dai primi accertamenti sembra che la vettura, condotta da una sessantenne residente a Chiusi, uscisse dal posteggio che si trova lungo via Cassia Aurelia. L’uomo si sarebbe trovato invece sulle strisce, attraversava la strada. Qui, il condizionale è d’obbligo, è stato travolto dalla vettura che l’ha sbalzato più avanti. La donna al volante si è fermata immediatamente per i soccorsi, lasciando addirittura l’auto con il motore acceso. Mentre il traffico si bloccava e arrivava la Municipale, che ha fatto un gran lavoro, veniva allertato il 118. Momenti di disperazione, è apparso subito chiaro che l’uomo era gravissimo.

Gli agenti prendevano in mano la situazione bloccando il traffico (è rimasto così per circa 40 minuti, poi il senso unico alternato) e agevolando i soccorsi. Inviato sul posto anche Pegaso. Non poteva atterrare nell’area allora si è posizionato sopra la zona dell’incidente (facendo volare anche degli oggetti) per consentire a due sanitari di calarsi giù e aiutare quanto prima il ferito. Poi l’elisoccorso è stato fatto atterrare nella zona delle Biffe. La donna al volante dell’auto, intanto, forse per lo choc di quanto accaduto e la sequenza degli eventi, ha accusato un malore accasciandosi al suolo. E’ stato necessario soccorrere anche lei che con un’ambulanza che l’ha portata al pronto soccorso di Nottola. Con un altro mezzo sanitario, invece – sul posto Misericordia di Sarteano e Pubblica assistenza locale – il 72enne ha raggiunto Pegaso con cui è poi atterrato alle Scotte dove è in prognosi riservata.

Grande spavento poco più tardi, intorno alle 11 sulla Cassia alle porte di Siena, per un 37enne che abita a Montalcino rimasto ferito nell’incidente con un camion all’altezza dell’incrocio con strada di Renaccio. Soccorso dalla Pubblica assistenza di Siena, i rilievi sono stati eseguiti dalla Municipale che è intervenuta anche per un urto fra due mezzi in Tangenziale e in via Aldo Moro per una presunta mancata precedenza. Si sono occupati invece i carabinieri della donna di 56 anni investita da una macchina in viale Toselli, anch’essa trasferita alle Scotte dall’ambulanza di Castellina in Chianti.

Ad aprire la lunga giornata segnata dagli incidenti è stato però il fuoristrada di una macchina, forse di persone in vacanze visto che c’era anche la bicicletta dietro, all’altezza di Siena Nord in direzione Acquacalda. Sul posto anche i vigili del fuoco. Non è stato semplice recuperare la vettura capottata nella scarpata, ci hanno provato più carroattrezzi, alla fine c’è riuscito l’addetto di ’Sicar’ all’ora di pranzo.