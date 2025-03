Intronati: Flores, Gozzini e il libro "Perché la guerra"

Attuale più che mai l’evento all’Accademia degli Intronati di questa sera a palazzo Patrizi: alle 17,30 sarà presentato il libro "Perché la guerra" scritto da Marcello Flores (nella foto) insieme a Giovanni Gozzini per la Casa Editrice Laterza. Da sempre gli uomini combattono. Da sempre le guerre segnano la storia. Ma le guerre non sono sempre state la stessa cosa, si sono trasformate e con esse le ragioni per le quali gli uomini combattono. E conoscere la storia ci può aiutare a capire come possiamo fare la pace e renderla duratura. La domanda "perché la guerra" è tornata prepotente. Gli storici hanno una risposta semplice: le guerre sono sempre esistite e quindi sempre esisteranno. Ma anche le paci sono sempre esistite e quindi sempre esisteranno. Questo libro cerca una risposta nei fatti: è in aumento il numero di conflitti armati e di vittime di guerra? Sì, in cifra assoluta (ma di poco), no, in rapporto al numero crescente di stati e di abitanti della Terra. Le guerre sono cambiate. È aumentato il numero di attori non statali come Hamas e i separatisti filorussi del Donbass in Ucraina. Marcello Flores ha insegnato Storia contemporanea nelle Università di Trieste e di Siena. Si è occupato di storia dei totalitarismi e di storia dei genocidi. Giovanni Gozzini insegna Storia contemporanea all’Università di Siena. Massimo Biliorsi