Intervista in Biblioteca. Lite tra i candidati

La vicenda dell’intervista radiofonica di Riccardo Vannetti dalla Biblioteca comunale continua ad agitare la politica colligiana. "Il cittadino può essere scusato se non conosce il regolamento della Biblioteca, il candidato sindaco no – afferma Piero Pii, leader del polo civico ColleSarà – Dice Vannetti che si trovava per caso “nell’area di consultazione diretta“, ma la diretta radio era annunciata da giorni sul sito del Pd colligiano e quindi ha deciso di farla da lì non in modo occasionale, ma organizzato. L’articolo 36 del regolamento della Biblioteca vieta il comportamento di Vannetti e la questione assume rilievo politico quando, partendo dal suo diritto di cittadino, il candidato pretende di superare il regolamento. La questione – conclude Pii, invitando Vannetti a un confronto pubblico – richiede risposte formali sia dal responsabile della Biblioteca che dal sindaco stesso".

A stretto giro di posta, la replica di Vannetti: "Torno per l’ultima volta su questa pretestuosa polemica – afferma – Conosco il regolamento della Biblioteca comunale e l’articolo 36 che mi si accusa di aver violato. Un’intervista online, a meno di urla o schiamazzi, non è un atto molesto, rumoroso o contrario alla civile convivenza. L’intervista non è avvenuta nelle aree di lettura individuale, ma nell’area a consultazione diretta. Durante l’intervista – aggiunge –, non era in corso né prevista, alcuna attività di ricerca o studio. Quanto al confronto, sarò lieto di sedermi con gli altri candidati quando i tempi saranno maturi, sperando che, almeno in quell’occasione, ci si concentri sulle visioni della città e non su temi pretestuosi".

A.V.