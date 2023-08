intervento dei pompieri

Ieri mattina una squadra di pompieri è intervenuta nel centro storico di Poggibonsi, in via della Repubblica, per recuperare un gattino in uno dei palazzi inagibili per il crollo. Sul posto, chiamati dagli stessi padroni di casa, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia, che hanno riconsegnato la bestiola ai proprietari, ospiti di una struttura ricettiva.