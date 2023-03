Infarto alla Gran Fondo Ciclista finisce alle Scotte

Malore prima della partenza della GranFondo della Vernaccia per un ciclista amatoriale in piazza Duomo. L’uomo è stato subito rianimato dal 118 e trasferito d’urgenza con l’elisoccorso di Pegaso alle Scotte di Siena. Ma non è sembrato in pericolo di vita. Il tempestivo intervento di emergenza-urgenza del 118 di San Gimignano ha evitato la probabile tragedia e salvato la vita al cicloamatore di 65 anni dalla provincia di Vicenza arrivato dentro le mura per partecipare e mettersi in sella sulle due ruote nella cicloturistica passeggiata ‘Granfondo della Vernaccia’.

La popolare corsa ciclistica di storica memoria era abbinata al ricordo della classica dei dilettanti internazionali ‘Coppa Martiri di Montemaggio’. Ieri mattina prima della partenza in piazza Duomo con circa 300 partecipanti tutto era pronto per la partenza della corsa lenta con le due ruote, quando l’uomo si è accasciato a terra senza nessun segno di vita.

Attimi di paura, poi dopo l’intervento dei volontari e la rianimazione, quella ‘luce del cuore’ si è finalmente riaccesa ed è stato necessario però il ricovero alle Scotte con Pegaso. Durante il trasporto il 65enne era vigile e presente come hanno raccontato gli amici che hanno assistito alla scena.

Romano Francardelli