Città d’arte, assalto dei turisti e dei croceristi

Prese d’assalto. Siena come Pienza, anche la perla della Valdelsa, San Gimignano. Le città d’arte, in questo primo ponte che ha visto rientrare circa 5 milioni di italiani, sono risultate attrattive. Ieri per il corso in certi momenti non si passava. Magari le strade laterali si mostravano più vuote. Però è stata lo stesso una bella sensazione veder tornare Siena melting pot di lingue e volti diversi. Una prova generale positiva del prossimo ponte, quello del primo maggio. Vero che c’era chi mangiava una pizza in piedi o si fermava a prendere il panino e l’acqua da consumare seduto sulla cappella di Piazza. Ma non c’è stato solo il turismo delle famiglie e dei croceristi che, comunque, avevano borse dei negozi senesi in mano. Dai furgoni con i vetri oscurati dei noleggi con conducente sono scese anche coppie che potevano permettersi una vacanza comoda e senza stress.

Laura Valdesi