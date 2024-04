Incontro su ’Donne, guerra, Resistenza’. Proiezione del film ’Il popolo delle donne’

Doppio appuntamento domani con il CUG dell’Università di Siena, che organizza un incontro sul tema ’Donne, guerra, Resistenza’ e la proiezione del film ’Il popolo delle donne’, presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia. Si inizia alle ore 17, in Aula Magna Storica del Rettorato, con l’incontro ’Donne, guerra, Resistenza’, dedicato alle donne nel biennio 1943-1945. Promosso per le celebrazioni del 25 aprile e dell’80° anniversario della liberazione di Siena dal nazifascismo, l’incontro vede come protagoniste Patrizia Gabrielli, Natalia Cangi e Giulia Cioci, studiose di storia e di letteratura, appartenenti a due diverse generazioni, che sono chiamate a scegliere un libro per il 25 aprile e a offrirne una lettura interpretativa. Il dibattito è aperto dal rettore Roberto Di Pietra e coordinato da Silvia Folchi, presidente Anpi provinciale. Alle ore 21, in Aula magna, la proiezione del film ’Il popolo delle donne’, con la lectio magistralis della psicoterapeuta Marina Valcarenghi nel chiostro della Legnaia dell’Università di Milano. Giornalista, psicanalista e attivista, Valcarenghi è la fondatrice dell’associazione VIOLA, primo Centro clinico di psicoanalisi per la terapia dei comportamenti violenti.