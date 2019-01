Siena, 1 gennaio 2019 - Tragedia sulla Cassia a Siena, in località Colle di Malamerenda: un uomo di 84 anni è morto e una donna di 76 è grave dopo un incidente in cui l'auto si è ribaltata. L'automobilista avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Per l'uomo non c'è stato niente da fare. Immediati i soccorsi del 118. La donna è stata trasportata in ospedale. La strada è stata chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, in entrata e in uscita da Siena in direzione sud, e la circolazione ha subito forti rallentamenti.

