Castellina in Chianti (Siena), 28 aprile 2024 – Brutto incidente sulla sp51 a Castellina in Chianti. È successo in tarda mattinata.

Un uomo di 38 anni è stato trasportato in gravi condizioni alle Scotte. Sul posto sono intervenute l’automedica di Radda in Chianti e l’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi. Allertate anche le forze dell’ordine.