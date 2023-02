Incendio al Mercatino dell’Usato Valdelsa

Le fiamme sono divampate nei locali del Mercatino dell’Usato Valdelsa. Siamo a Colle, in via Antonio Gramsci, la porta di accesso alla città per chi proviene da Poggibonsi percorrendo la regionale 68. Interessata una porzione di un capannone di cinquecento metri quadrati, per l’esposizione e la vendita di oggetti vari, mobilio, arredi vintage, la cui sede si trova in una traversa interna sulla sinistra rispetto alla strada principale. Un rettilineo, quest’ultimo, che serve per immettersi nel centro basso di Colle, oppure per svoltare a destra all’altezza della rotatoria e raggiungere la parte alta e il cuore antico della città di Arnolfo. I Vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi, avvertiti probabilmente dagli abitanti di case vicine, sono intervenuti con tempestività sul posto e hanno domato l’incendio, impedendo anche alle fiamme di estendersi ad attività commerciali limitrofe. Non sono da rilevare, in sede di bilancio dell’incendio, conseguenze a carico di persone. Massimiliano Borsi è da un anno e mezzo circa, in società con il fratello, il titolare del Mercatino dell’Usato Valdelsa, una realtà presente a Colle fin dal 2018. Nessun dipendente nell’organico della struttura commerciale, la cui facciata presenta dall’esterno delle zone annerite, segnale evidente delle tracce lasciate dalle lingue di fuoco nel loro crepitare. "I danni purtroppo sono ingenti – spiega Borsi, che incontriamo nel piazzale di fronte all’ingresso del negozio – anche se a conti fatti hanno riguardato un’area interna nel complesso non particolarmente vasta, non più di trenta metri quadrati, a giudicare dalla superficie interessata direttamente dalle fiamme. Però ci sono poi gli inconvenienti causati dal fumo – aggiunge l’imprenditore – ad ampliare in modo serio il quadro in seguito all’accaduto. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme e poi hanno compiuto le necessarie operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area. Al mattino presto, intorno alle 6, abbiamo ricevuto la telefonata dai Carabinieri che ci hanno avvisato del fatto e così siamo giunti in via Gramsci per comprendere da vicino la situazione". Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause.

Paolo Bartalini