In mezzo al guado tra la crescita e il declino

Pino Di Blasio

Come Forrest Gump, sono un po’ stanchino di ribattere sempre sugli stessi tasti per provare a disegnare il futuro delle Terre di Siena. Se ricevessi un euro per ogni volta che ho scritto la parola Biotecnopolo, sarei un uomo ricco. Così come se ricevessero un euro tutti quelli che scommettono sull’agroalimentare, sulle scienze della vita, sull’arte e il turismo, sulle università e la musica: le ricchezze in ordine sparso che fanno di questa provincia una potenziale Camelot. Sono progetti, sogni, speranze: la realtà quotidiana ti ricorda le vertenze, la cassa integrazione, i negozi che chiudono, le aziende che non aprono. Siamo in mezzo al guado, tra rinascita e declino. Dobbiamo indovinare la sponda giusta del fiume.