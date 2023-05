In anteprima regionale arriva ‘Scarpette rotte’

Uno spettacolo scritto e diretto da Emma Dante come anteprima della XXVIII edizione della sezione Festival Internazionale delle Ombre, quest’anno dal titolo ‘La luce, l’ombra e noi tra fiaba e racconto’. Direzione artistica Marcella Fragapane. Al Teatro Politeama di Poggibonsi, in anteprima regionale, lo spettacolo ‘Scarpette rotte’. Domani alle 21 in sala maggiore. Con Martina Caracappa, Davide Celona, Adriano Di Carlo, Daniela Macaluso, coproduzione Ert e Fondazione Tgr in collaborazione con Compagnia Sud Costa Occidentale. Per grandi e piccini.

Fabrizio Calabrese