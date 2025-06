Imprenditoria giovanile. Ecco i progetti vincenti

Gli studenti di Chianciano ottengono ben due piazzamenti sul podio assoluto dell’imprenditoria giovanile. Sono ragazzi di 16-17-18 anni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pellegrino Artusi”. Nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze hanno ottenuto il secondo e terzo posto nel contest del Trofeo EYE Toscana, tra le migliori idee d’impresa dell’anno. Hanno convinto una giuria di esperti e spiazzato gli altri team di aspiranti imprenditori di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo selezionati, come loro, nell’ambito di “EYE Ethics & Young Entrepreneurs”, il format educativo di Artes Lab. Subito alle spalle di un team di studenti fiorentini, si è classificato ’Futuro mio’, piattaforma di intelligenza artificiale per il matching lavorativo tra imprese e giovani con disabilità. A idearla sono stati Paolo Fastelli, Alen Doci, Gianluca Gaspar Padilla, Sara Bartoloni e El Hoda Zlitni Nour. Terzo posto per ’Marcelvino’, sommelier avatar che grazie all’IA personalizza l’esperienza della degustazione del vino promuovendo l’incontro tra piccoli produttori e winelovers. A progettarla sono stati Azzurra Baldi, Andrea Marcus, Melany Biagi, Riccardo Federici e Amra Nuredini. Tutti studenti del Pellegrino Artusi. Durante l’anno scolastico, grazie ad Artes Lab e al Rotary Club Chianciano Chiusi Montepulciano con la collaborazione dell’istituto e del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud, hanno incontrato imprenditori e esperti del settore e visitato le imprese del territorio. Guidati dai docenti Luca Possieri, Vincenzo Izzo e Roberta Volpi, i ragazzi hanno imparato le basi per avviare un’impresa di successo con alla base l’etica del lavoro fino a ideare una propria idea aziendale.