Imparare uno stile di guida ecosostenibile. Corso per il personale

Un corso di formazione per ’imparare uno stile di guida ecosostenibile, come risparmiare venendo al lavoro inquinando di meno’. È il significato dell’iniziativa dell’AouS per i propri dipendenti con il Comune di Siena. La parte teorica del corso è curata da Nicola Anselmi dell’autoparco comunale, con strategie di mobilità condivisa e nozioni di guida sicura ed ecologica. La parte pratica si sviluppa con lezioni di guida curate da Giancarlo Fiorenzani, del settore Garage e Antonio Battaglini, della Gestione logistica dell’AouS. Responsabile scientifica del corso è Cristiana Degl’Innocenti.