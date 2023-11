Il vento fa cadere un pino. Colpita un’auto in marcia

Poteva finire in dramma, fortunatamente è stato solo sfiorato. Ieri intorno alle 15, un pino in via delle Province (in zona Acquacalda) ha ceduto sotto la pressione del forte vento che ha investito la città nelle ultime ore, crollando a terra tra due auto in movimento e invadendo tutta la carreggiata. Ad avere la peggio la seconda auto, guidata da una donna, che non ha potuto evitare l’impatto. La donna ha visto cedere l’albero, si è improvvisamente trovata di fronte il tronco caduto, montandovi sopra con il veicolo. La botta è stata forte, ma fortunatamente il tronco nel cadere non ha colpito direttamente le due auto.

La conducente, in stato di shock, non ha riportato ferite ma è stata trasportata in ambulanza in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, che hanno provveduto al taglio e alla rimozione del pino. Mentre la strada è stata chiusa al traffico fino a tardo pomeriggio causando rallentamenti in zona Fontebecci.

Il crollo aumenta le paure di residenti e cittadini, trattandosi dell’ennesimo episodio negli ultimi mesi avvenuto in città. Per di più in una zona particolarmente trafficata, trovandosi a pochi chilometri dall’accesso della tangenziale, e punto di snodo per l’intero quartiere sia in entrata che in uscita. "Forse non si è calcolata la pericolosità dei pini in una zona simile – commenta un residente -, quando soffia un vento simile c’è sempre da preoccuparsi. Oggi tutto sommato è andata bene, l’incidente poteva avere risvolti tragici".

Il luogo dell’impatto, a pochi metri dal supermercato Carrefour, corrisponde allo snodo tra la via principale e una traversa di accesso alla zona residenziale. La caduta del pino, oltre a coinvolgere la carreggiata e le due corsie, avrebbe potuto incidere anche sui veicoli in uscita dal parcheggio di fianco alla strada. Presente sul luogo anche il marito della conducente, intento a confrontarsi con gli uomini della municipale intervenuti sul posto. Alla fine, un sospiro di sollievo, ma permane la preoccupazione e il pensiero per quanto sarebbe potuto accadere.

Andrea Talanti