Il tocco del cuore che batte contro il cancro. Viaggio-spettacolo nel mondo della ricerca

Un evento indimenticabile quello che ha animato, il 27 ottobre scorso, la Sala del Maggior Consiglio al Palazzo Ducale di Genova: ’Il tocco del cuore che batte contro il cancro’ ha portato la scienza sul palcoscenico in una forma inedita, fondendo ricerca e teatro in un’unica e coinvolgente conferenza-spettacolo, nell’ambito del Festival della Scienza. Protagonisti della serata sono stati il professor Domenico Prattichizzo dell’Università di Siena e la professoressa Serena Zacchigna del Centro internazionale di Ingegneria genetica e Biotecnologia di Trieste, scienziati e attori per l’occasione, che hanno raccontato il percorso di un’idea rivoluzionaria: un robot indossabile in grado di riprodurre il battito cardiaco sulla pelle affetta da melanoma, ispirato al fenomeno naturale che avviene nel cuore, dove i tumori non riescono a svilupparsi. Il pubblico ha vissuto un viaggio straordinario nel mondo della ricerca, dove scienza e immaginazione si intrecciano e aprono nuove strade di cura, con la sceneggiatura scritta da Alessandra Cotoloni e Sarita Massai, e insieme all’interpretazione di Giulio Ciucci, Andrea Colliva di ICGEB, Maria Grieco e Alberto Villani dell’Università di Siena.