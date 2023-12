Il sistema asili nido illustra le attività

Colle si distingue da sempre per l’istruzione e lo conferma anche con il sistema degli asili nido. Per illustrare il percorso realizzato in questi anni oggi alle ore 17, si terrà un’assemblea plenaria, con la presenza del responsabile del servizio istruzione, l’assessore all’istruzione Serena Cortecci e il coordinatore pedagogico. Un’occasione per illustrare a tutti i genitori, anche avvalendosi di materiale video, le attività in corso, quelle che sono in fase di progettazione per restituire il senso della vita al nido e del percorso educativo che accompagnerà la crescita dei bambini. Nell’anno 20232024 al nido comunale L’Aquilone sono pervenute 100 domande con 54 bambini iscritti, 32 le domande presentate e accolte per il progetto nidi gratis sostenuto dalla Regione Toscana, mentre 33 sono state le domande presentate e accolte Nidi Gratis nei privati accreditati (Baby Birba e Acquerello).