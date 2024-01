Il sindaco chiama i capitani per l’Albo. Drago, ecco lo staff di Gotti

Ci siamo: il Comune muove un’altra pedina in vista della stagione paliesca 2024. E lo fa convocando in Comune tutti e 17 i capitani delle Contrade per valutare l’argomento Protocollo equino. La riunione si svolgerà giovedì 18 alle ore 18 a Palazzo Pubblico. A fissarla è stato il sindaco Nicoletta Fabio che, probabilmente affiancata dal responsabile dell’Ufficio Palio, sentirà quali sono gli umori dei dirigenti. Come avviene ogni anno l’ossatura del protocollo 2024 quasi sicuramente è già delineata ma si attende il confronto con i capitani per il via libera in giunta. In tale occasione potrebbe essere comunicato anche il calendario dell’addestramento a Mociano e Monticiano, piste per cui è già stato rinnovato l’affitto. Alternative, al momento, non si vedono infatti all’orizzonte. Dunque si procede sulla vecchia strada mentre c’è da capire se le regole che riguardano le sanzioni per i cavalli che non vengono presentati in maniera da garantire la possibilità di scelta dei capitani verrà attutita. Oppure si andrà avanti così. L’associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio aveva lanciato l’idea di punire il proprietario lasciando stare il cavallo.

Restando in tema capitani, si è insediato sabato sera Jacopo Gotti del Drago al suo terzo mandato. Nello staff c’è stato l’inserimento fra i mangini di Federico Melai, con cui Gotti ha un rapporto molto stretto, che subentra a Filippo Rossi che ha smesso. Del gruppo fanno parte dunque Devid Rosi, Francesco Mugnaini, Giovanni Giorgi e appunto Melai. Barbaresco è Tommaso Giuntini.

Fra le novità anche la demolizione e la bonifica bellica per la riqualificazione dell’area comunale in via Passaggio del Doccino. L’idea del Comune è di recuperare strutture e pertinenze per creare un unico punto di stoccaggio e deposito delle attrezzature e degli arredi utili all’allestimento del Palio, dai palchi agli steccati. Andando incontro anche alle richieste dei residenti che da tempo lamentano la presenza di materiali che vanno smaltiti. Ok ieri al progetto esecutivo per un investimento di 150mila euro.

La.Valde.