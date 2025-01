Il presepe in uno scrigno. Ha vinto Fabrizio Vinciarelli. Arte, fantasia e speranza

È andato a Fabrizio Vinciarelli il premio per il miglior presepe artistico nelle famiglie organizzato dalla Proloco con la Parrocchia di Santa Maria Assunta e San Francesco. La commissione giudicatrice che ha visitato i presepi iscritti al concorso ha espresso il massimo consenso all’opera di Vinciarelli esposta nella propria abitazione di Via dei Castagni. I requisiti posti dal regolamento erano gli effetti, l’originalità, la collocazione dei personaggi, il tema proposto. Un tema quest’anno legato alla celebrazione dell’Anno Santo come anno della Speranza.

Il presepe di Fabrizio Vinciarelli è un piccolo scrigno dove l’arte e l’ingegno si uniscono ad una minuziosa ricerca dei particolari messi insieme con certosina pazienza. Uno scrigno nel vero senso della parola, in quanto la scena della natività è stata realizzata all’interno di una scatola di legno ermeticamente chiusa e che aperta mostra tutta la bellezza del presepe tradizionale con il villaggio ben costruito e curato nei minimi particolari compresa l’illuminazione di stradine, casette, viuzze tutte realizzate nel corso del tempo libero di Fabrizio Vinciarelli non certamente nuovo a simili realizzazioni natalizie.

La premiazione è avvenuta nel corso di una cerimonia che si è svolta al teatro Vittorino Ricci Barbini. Con la premiazione del miglior presepe nelle famiglie si è valorizzato il grande amore del paese di Piancastagnaio per i molteplici presepi realizzati nelle Chiese e nelle associazioni locali. Una tradizione ormai consolidata che richiama cittadini e turisti per tutto il periodo delle feste natalizie e fa del paese di Piancastagnaio una meta cui non si può dire di no.

Giuseppe Serafini