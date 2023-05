Il Polo Civico resta unito "Avanti con il progetto"

"Oltre seimila senesi hanno dato un riconoscimento importante al civismo. Tanti cittadini ci chiedono di avere una voce autonoma nei confronti dei partiti e di portare avanti il nostro progetto. Lo faremo con lo stesso spirito con il quale rispondiamo alla richiesta formale di un incontro che ci ha rivolto la candidata Nicoletta Fabio". Così Fabio Pacciani, a nome del Polo Civico Siena, sulle prospettive future della sua coalizione.

"Le forze autenticamente civiche – prosegue Pacciani – hanno la responsabilità, prima ancora che la volontà, di portare avanti il riconoscimento avuto dagli elettori. E con questa consapevolezza che porteremo avanti i valori di partecipazione, trasparenza, bene comune e coinvolgimento dei cittadini nell’amministrazione della cosa pubblica. Partendo da questi valori – sottolinea – faremo sentire la forza del nostro progetto nel quadro politico per produrre un cambiamento nella gestione del potere e nella rappresentanza di esso". E infine l’annuncio: "Il Polo Civico Siena – conclude Pacciani – continuerà il suo percorso e le associazioni che oggi lo compongono continueranno, fuori e dentro il Consiglio comunale, a fare la loro parte e a far sentire le proprie proposte. Volta per volta, punto su punto, prenderemo la nostra posizione e presenteremo i nostri progetti, sempre e solo nell’esclusivo interesse della città".

E anche Siena Sostenibile, lista che ha ottenuto un migliaio di voti, prende posizione: "Intendiamo tutelare il nostro progetto portando avanti un programma che non può limitarsi ai suggestivi slogan, ma vuole la partecipazione attiva della cittadinanza. Lasciamo ai nostri candidati e a chi ci ha sostenuto la libertà di voto al ballottaggio".

Intanto la lista ’Sì. Patto per i cittadini’ commenta il "2,6% raccolto in soli quattro mesi di cammino, molto più di liste ben più strutturate": "Nelle preferenze, accanto al buon risultato del capolista Daniele Magrini e di altri candidati, si intravede il ritorno di un consenso diffuso ed esteso ai partiti, usciamo dalla centrifuga elettorale a testa alta, con la dignità di chi ci ha messo la faccia".

C.B.