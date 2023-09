Il Palio di Mirò" in scena al Teatro dei Rozzi il 15 Ottobre"

· BRUCO

– Il Gruppo ‘Teatro Rionale Barbicone’ mette in scena al Teatro dei Rozzi il 15 ottobre alle 21, la commedia: ‘Il Palio di Mirò’ di Gabriele Castellini. I biglietti saranno in vendita in societàtutti i venerdì dalle 21,30 alle 23. Per info: Caterina Castellini 3470143914.

· CHIOCCIOLA

– E’ indetto un bando per l’assegnazione del Premio di Studio in memoria di Victor Hugo e Luigi Zalaffi, offerto da Roberto e Anna Maria Zalaffi, da assegnarsi ad uno studente della Scuola Secondaria di Secondo Grado che si sia maggiormente distinto nel corso dell’anno scolastico 202223 ed abbia conseguito la promozione all’anno successivo o terminato lodevolmente la Scuola. Per la partecipazione al concorso occorre essere iscritti negli elenchi dei Protettori della Contrada con provenienza dalla Sezione Piccoli Chiocciolini ed essere in regola con il tesseramento. La domanda dovrà essere corredata di un certificato attestante la votazione o il giudizio finale. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire alla Cancelleria della Contrada tramite consegna brevi manu o via e-mail all’indirizzo cancelleria@ contradadellachiocciola.it entro e non oltre le 20 del 11 ottobre 2023. La consegna del Premio avverrà domenica 15 ottobre 2023 in occasione del Banchetto di Chiusura dell’Anno Contradaiolo.

· DRAGO

– Martedì 26 settembre alle 21,15 in prima e alle 21,30 in seconda convocazione avrà luogo nei locali della società di Camporegio in San Domenico l’assemblea generale della Contrada.

· PANTERA

– La Contrada festeggia i 101 dalla nascita di Ettore Bastianini. Oggi è infatti in programma la giornata ‘Bastianini 101’: alle 11 messa solenne in suffragio di Ettore Bastianini ed Umberto Ceccherini con la partecipazione dell’associazione senese ‘Ettore Bastianini’ e l’associazione Musicaincanta. Alle 17 presentazione della selezione fotografica a cura dell’associazione internazionale ‘Ettore Bastianini’, evento trasmesso in diretta su ameridario.com. Alle 17,30 presentazione del libro ‘La mie nove vite’ a cura di Duccio Balestracci con il coautore Francesco Moscatelli e Michele Bellamy Postiglione. Alle 19 brindisi in terrazza, alle 20 degustazione piatti birmani in società Due Porte realizzata dallo chef Francesca Niccolini e Orsa Pellion Di Persano

· TARTUCA

– Mercoledì 27 settembre alle 21 in prima e alle 21,30 in seconda convocazione è indetta l’assemblea generale della contrada. Odg: Comunicazioni dell’ On.do Priore, Nomina Commissione Elettorale rinnovo Seggio,

Presentazione progetto di ristrutturazione della Società M.S. Castelsenio, Varie ed eventuali. A seguire l’assemblea generale della società. Odg: Nomina della Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo, Varie ed eventuali.

· TORRE

– Martedì 26 alle 20,30 cenino.

– Sabato 30 cena del servizio del Mangia&Bevi.

– Martedì 3 ottobre alle 20,30 cenino.

· VALDIMONTONE

– Domenica primo ottobre è in programma un Pranzo Sociale 1. Le tessere per poter partecipare all’evento saranno in vendita nei giorni di martedì 26 e mercoledì 27 settembre dalle 21,30 alle 23,30.