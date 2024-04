Il nuovo capo dell’Ufficio Palio. De Rosa: "Una macchina perfetta"

di Laura Valdesi

SIENA

"Un rodaggio che sta andando bene. Chiaro che si tratta di una realtà nuova. Sto scoprendo costumi e modus operandi a me ignoti in precedenza. La sensazione è sicuramente positiva, sto toccando con mano la realtà senese e le attività legate strettamente al Palio ma anche alla sua macchina organizzativa. Che ho potuto valutare a partire dalle previsite, adesso nell’addestramento dei cavalli a Monticiano e a Mociano". Fotografa così le prime settimane di full immersion in questo mondo Luigi De Rosa, ufficiale della Polizia municipale che prenderà le redini dell’Ufficio Palio, come annunciato dal sindaco Nicoletta Fabio, dopo un periodo di rodaggio durante il quale il collega uscente, Guido Collodel, gli farà da tutor.

Cosa l’ha colpita in questo primo periodo?

"La partecipazione non solo dei dirigenti delle Contrade ma anche dei cittadini che seguono questa fase prodromica al Palio, incentrata sulla tutela e sul benessere del cavallo. Infatti l’addestramento ha proprio il compito di preparare i mezzosangue alle Carriere".

Una macchina organizzativa ben oleata dove tutti sanno cosa fare.

"Sì, ciascuno ha compiti ben precisi e, mi riferisco anche ai nuovi colleghi, tende ad essere autonomo. Tutto ciò naturalmente nell’ambito di un lavoro di squadra essenziale per poter far funzionare la macchina".

Un pool di esperti che mette tanto impegno in ciò che fa.

"Mi sono reso conto che dall’Ufficio Palio a ciascun addetto, ai veterinari si segue con passione ogni passaggio. Passione che li porta a dare più che il massimo. Basta vedere l’attenzione riposta sui minimi dettagli. Tutto viene preso in grande considerazione, vedi i veterinari che verificano senza lasciare niente al caso".

C’è qualcosa che ha appreso facendo il funzionario della Polizia municipale che le risulta utile in un ruolo diverso come quello dell’Ufficio Palio?

"Ho già in passato, proprio come funzionario della polizia locale, gestito eventi di un certo rilievo, seppure diversi da questo. Posso dire che la Municipale fa parte del Palio, ne è elemento attivo. E proprio attraverso il ruolo ricoperto nel Corpo ero già entrato in tale mondo. Avrò tanto ancora da imparare, certe esperienze bisogna farle dal vivo per capirle ed entrarci a fondo".