"Il Monte si è rafforzato. Più supporto alle imprese"

"L’offerta di Banca Mps su Mediobanca? E’ un’operazione a cui guardiamo con estrema attenzione e che sarà da giudicare sotto il profilo del mercato". Va dritto al punto Fabio Petri, vicepresidente nazionale di Cna e presidente di Artigiancredito, che aspetta "di conoscere i dettagli" dell’offerta pubblica di scambio (ops). "Si tratterebbe di un matrimonio tra istituti di credito complementari – è il commento di Petri – non in sovrapposizione e questo è positivo, perché il core business del Monte non sarebbe assorbito né diluito in una banca simile. Siamo quindi di fronte a un’operazione pensata molto bene".

E ancora: "Mediobanca è un partner importante per lo sviluppo delle attività e la clientela corporate dal punto di vista della progettualità – continua Petri –. L’operazione con Mps sarebbe dunque un elemento positivo, all’insegna della complementarietà. Bene se la Direzione generale rimanesse a Siena – continua il vertice di Cna – ma invito tutti a guardare oltre: l’offerta su Mediobanca rafforza in modo importante il Monte dei Paschi. Fino a qualche mese fa si parlava di ’salvataggio’, mentre oggi si parla di ’rilancio’. Tutto il merito va all’amministratore delegato Lovaglio, che ha pensato l’operazione".

In un territorio come quello della provincia di Siena, dove si stanno registrando numerose crisi aziendali e chiusure di stabilimenti, l’ops di Rocca Salimbeni su Piazzetta Cuccia potrebbe quindi rappresentare un elemento di svolta. "Il rafforzamento di Mps attraverso l’operazione con Mediobanca – continua Petri – può diventare un ulteriore motivo per tornare a investire sul territorio. Accanto alla vocazione commerciale del Monte, la presenza di una banca come quella di Piazzetta Cuccia che supporta le imprese dal punto di vista progettuale può svolgere un ruolo attrattivo".

Il vertice di Cna non ha dubbi: "La nostra provincia è una zona molto ricca, ma necessita di supporto. Il territorio deve tornare a essere attrattivo per tutto il mondo, non limitandosi a spostare e trasferire una produzione da una parfte della provincia all’altra. Insomma – conclude –, serve una visione imprenditoriale più ampia. Solo i dettagli dell’operazione tra Mps e Mediobanca, e la risposta del mercato, potranno offrire elementi di certezza".