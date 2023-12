Il Luna park resta in Fortezza. Le attrazioni e i divertimenti presenti per tre settimane

Per la gioia di adulti e bambini tornano anche nel 2024 le giostre in Fortezza. La giunta comunale ha confermato anche per l’anno prossimo la messa in atto del tradizionale Luna park negli spazi della Fortezza Medicea e nei giardini de La Lizza dall’11 maggio al 2 giugno. La decisione è arrivata dopo il parere favorevole espresso dalla commissione Fortezza. Le amministrazioni comunali sono obbligate all’individuazione di aree disponibili per l’installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento. L’unica area approvata dal Comune di Siena per lo svolgimento del Luna park è quella della Fortezza (per le attrazioni destinate a ragazzi e adulti) e dei giardini della Lizza (per le attrazioni per bambini).

È richiesto, infatti, che l’area sia fornita di energia elettrica, di linee telefoniche e di almeno un idrante. "Luna park è la manifestazione che si svolge ogni anno nel periodo dal primo maggio al venti giugno per un massimo di quattro settimane consecutive ed è la sola manifestazione del genere ammessa nel territorio comunale – si legge nel disciplinare approvato dall’amministrazione comunale nel 2014 –. Le domande di ammissione, tese ad ottenere le autorizzazioni previste per lo svolgimento dell’attività, devono essere presentate in bollo nel periodo dal primo gennaio al cinque marzo". Gli organizzatori dovranno acquisire le autorizzazioni necessarie e garantire il rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza, sollevando il Comune di Siena da qualsiasi evento dannoso possa verificarsi a carico delle persone che partecipino all’evento.

E.R.