Il grande giorno è arrivato. Oggi Poggibonsi festeggia il patrono San Lucchese

Il gran giorno della festa patronale come momento di condivisione, di fede, di tradizione, di solidarietà e convivialità. Tutto nel nome di San Lucchese, primo Terziario francescano. Tra gli stand e le bancarelle, i progetti benefici e le iniziative delle associazioni del territorio impegnate con i loro volontari ad accrescere di intensità il calendario di una ricorrenza da sempre molto cara alla gente di Poggibonsi. Ed ecco che allora tutti i componenti attivi nelle fasi di allestimento - a cominciare dalla comunità dei frati francescani, attenta a ogni dettaglio in materia sia di accoglienza che di organizzazione - moltiplicano le energie per offrire ulteriore slancio a una festa (patrocinata dall’amministrazione comunale) che non esita a distinguersi per il pienone. E la coincidenza della domenica, capricci meteorologici permettendo, potrebbe diventare un’opportunità per una partecipazione allargata nelle ore centrali anche a chi risiede nei centri del circondario. Sante Messe alle 8, alle 9,30 e alle 12,30 e alle 11 si svolgerà la Santa Messa Solenne che sarà celebrata dall’Arcivescovo Cardinale Augusto Paolo Lojudice. Alle 17 Vespri e benedizione della Città con il Corpo del Santo. Quindi la Santa Messa alle 18,30 animata dal Coro delle famiglie di Poggibonsi. Alle 22 i fuochi d’artificio, altro appuntamento irrinunciabile per i poggibonsesi. Nell’occasione la via di accesso alla Basilica sarà chiusa al transito per l’intera giornata. In vigore temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta. Per il trasporto pubblico locale saranno intensificate le corse da piazza Mazzini per San Lucchese. Partenza alle ore 7.40: Piazza Mazzini - Via XX Settembre – Via Pisana-Via Volturno-Via Lavagnini-Via San Gimignano - San Lucchese - Calcinaia - Romituzzo – Via Senese - Piazza Mazzini - Vallepiatta - Salceto - Via Borgaccio – Viale Marconi - Via Montegrappa - Via del Colombaio - Ponte Nenni – Via Senese - Piazza Mazzini. Dalle 8.35 alle 11.35 servizio navetta ogni 20 minuti: 8.35 - 8.55 - 9.15 - 9.35 - 9.55 - 10.15 - 10.35 - 10.55 - 11.15 - 11.35: Piazza Mazzini - Largo Gramsci - Via XX Settembre - Via Pisana – Via Volturno – Via Lavagnini- Via S.Gimignano - San Lucchese - Romituzzo - Via Senese - Piazza Mazzini. Al pomeriggio, servizio dalle 14,30 alle 20,30 servizio navetta ogni 10 minuti: Piazza Mazzini - Largo Gramsci - Via XX Settembre – Via Pisana – Via Volturno – Via Lavagnini - Via San Gimignano - San Lucchese - Romituzzo - Via Senese - Piazza Mazzini.

Paolo Bartalini