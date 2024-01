Il futuro dei musei e i musei del futuro. Lectio magistralis di Christian Greco

’Il Museo e le sfide del futuro: ricerca, inclusione e transizione digitale’ è il titolo della lectio magistralis che Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, terrà il 15 gennaio alle 10 al Santa Chiara Lab dell’Università di Siena. Greco presenterà le profonde trasformazioni che il Museo Egizio si appresta ad affrontare in vista della celebrazione del bicentenario, nell’autunno 2024: sarà dunque l’opportunità per aprire la discussione sul futuro dei musei e sui musei del futuro. L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Ateneo, che ha ottenuto il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza da parte del Ministero dell’Università e si inserisce nel calendario di attività che, tra il 2023 e il 2027, intendono approfondire i temi della sostenibilità socio-economica del patrimonio culturale e promuovere la formazione di nuove professionalità nel settore. "La lectio di Greco, straordinario professionista e collega – commenta Enrico Zanini, direttore del Dipartimento – si focalizza sui musei come laboratori del futuro, luoghi in cui la ricerca, accompagnata dalle nuove tecnologie, diviene la base per la partecipazione delle comunità".