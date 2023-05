Il ’fenomeno’ Ceommo alla scuderia di Tittia

Un cavallo mezzosangue che è arrivato secondo con i puri. Ha vinto il Gran premio degli anglo arabi ad ottobre, sorprendendo tutti per la sua galoppata potente. E la lunga striscia di risultati positivi. Ha anche vinto in maniera netta il primo paliotto corso, quello di Buti nel gennaio scorso per La Croce, montato da Alessandro Fiori. Proprio il 3 giugno il proprietario Enzo Vannini, che da una vita tiene cavalli da ippodromo ma soprattutto per il Palio, organizzerà una festa nella sua azienda in onore di questo baio che molti considerano un fenomeno. E che da domenica scorsa è approdato alla scuderia di Giovanni Atzeni. "E’ andato a Pisa a prenderlo e l’ha portato a casa", conferma Vannini. "Finora a prepararlo per l’ippodromo è stato Andrea Fabiani. Quando mi ha detto che lui lasciava per andare in Francia ad allenare, visto che Giovanni si era interessato più volte a Ceommo, gli ho detto sì. Lo conosco da quando, ancora minorenne, arrivò alla scuderia di Trecciolino. So che il mio cavallo, bravo come un bambino, è in buone mani. Giovanni mi ha detto di essere molto contento, è veramente un grande animale. Naturalmente io resto il proprietario", spiega Vannini. Che considera Ceommo Ramon un membro della famiglia.

Quando dopo la vittoria del palio di Buti gli venne chiesto se pensava di portarlo anche in Piazza, rispose ’Per il momento no, ma più avanti vorrei provare. Cambia azione, è maneggevole, sono sicuro che farebbe bene anche sul tufo".

La.Valde.