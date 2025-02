Il duro intervento dell’ex sindaco

Biblioteca nell’ex galleria commerciale, sulla questione interviene l’ex sindaco Alessandro Donati. "Nell’ultima raffazzonata osservazione fatta dall’amministrazione, insieme ad altri due temi completamente differenti nel tentativo di farla passare come una cosa minore, l’eliminazione del vincolo espropriativo sull’area Vulcania con una motivazione falsa: il diniego del Curatore Fallimentare sull’offerta irrevocabile". Ed ancora: "La biblioteca nei fondi di un condominio, con alti costi per l’acquisizione e la ristrutturazione e pur sempre in un condominio, lontana mille miglia da ciò che è emerso nel vero processo partecipativo Vulcania". Piena contrarietà, quindi, da parte dell’ex giunta, che conferma che la scelta migliore era alla Vulcania.