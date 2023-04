Il dono al centro medico Due apparrecchiature in memoria del figlio

Mantenere viva la memoria di un figlio che non c’è più aiutando a curare gli altri: è questa la scelta di una cittadina colligiana, che dopo una prima donazione alle Scotte ha deciso di fare lo stesso per il centro medico Arnolfo di Colle Val d’Elsa. "Si tratta - spiega la dottoressa Liliana Gradi – di una sigillatrice, apparecchiatura che aiuta a garantire la sterilità delle attrezzature chirurgiche e di un diapason per misurare la sensibilità vibratoria, che permette di diagnosticare il diabete nelle sue fasi inizialo". La donazione vuole mantenere viva la memoria di Massimo Delli.