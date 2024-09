Il Distretto contro la crisi. Cgil: "Amiata, necessario sostenere le pelletterie"

"Distretto delle pelletterie? La Filctem-Cgil lo sollecita da tempo". Così, detto in estrema sintesi, la Cgil risponde a quanto detto dalla Cisl nell’articolo pubblicato ieri su La Nazione. "Apprendiamo dalla stampa – si legge nella nota del sindacato di categoria della Cgil – la ’rincorsa’ della Femca Cisl sul Distretto delle pelletterie in Amiata. Siamo stati noi – aggiungono – a farlo con un intervento della segreteria generale. Si denunciava la crisi del settore e la preoccupazione per la zona. Finalmente un altro sindacato si accorge di questa necessità".

Quindi, si sottolinea ancora, "la nostra organizzazione – afferma Luisella Brivio segretaria generale della Filctem-Cgil – è da alcuni anni che chiede insistentemente la costituzione del Distretto industriale a sostegno dello sviluppo delle aziende e dell’occupazione amiatina nel comparto delle pelletterie".

Quindi si ricordano anche i principali interventi fatti a sostegno della richiesta. "Lo abbiamo fatto sia a mezzo stampa, sia in incontri ed iniziative pubbliche – prosegue la sindacalista –, non ultime quelle sulle aree interne che si sono svolte sul versante senese prima, ad Abbadia San Salvatore nel maggio 2022, alla presenza sia di Marco Niccolai, presidente della Commissione Istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana del Consiglio regionale, sia di quella di Leonardo Marras, assessore regionale alle attività produttive".

L’esponente della Cgil propone anche un’altra, aggiuntiva, idea: quella di costituire non solo il Distretto della pelletteria ma anche anche uno più propriamente industriale, quello delle Scienze della vita e delle biotecnologie nella zona senese. "Su questi temi – conclude la nota – la Filctem Cgil c’era, c’è e ci sarà sempre. Se altri vogliono davvero contribuire positivamente alla costruzione di un futuro economico del nostro territorio si facciano avanti senza indugi, con serietà, coerenza e costanza".

Temi al centro dell’attenzione non solo delle forze sindacali, ma anche delle istituzioni del territorio che si stanno muovendo sul fronte dell’attenzione a cosa sta succedendo al comparto delle pelletterie, che ha acquistato sempre più importanza sull’Amiata negli ultimi anni, con uno sviluppo crescente e tanti occupati.