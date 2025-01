Il Comune vara il nuovo bilancio. Torelli: "Lotta all’evasione fiscale"

"Purtroppo, la Legge di bilancio del Governo continua a penalizzare gli enti locali, che subiscono negli anni riduzioni di parte corrente che si sommano a quelle già in essere dal 2024 e previste fino al 2028; inoltre sono fortemente ridotti i fondi per gli investimenti – sottolinea la sindaca di Chianciano Terme Grazia Torelli –. Tuttavia, il bilancio comunale prevede una forte azione di recupero rispetto all’evasione Imu, fino a 3 milioni di euro, e dell’imposta di soggiorno, una riduzione prospettica della Tari e una contrazione dei mutui in capo all’ente così da mantenere sostanzialmente al livello attuale l’indebitamento al termine del triennio".

"Da parte nostra – prosegue – nel 2025 daremo seguito a nuovi investimenti e proseguiremo con la realizzazione e la rendicontazione di progetti legati al Pnrr". A maggioranza è stato approvato il primo bilancio a firma Torelli per l’anno 2025 con un quadro generale degli investimenti previsti nell’anno 2025, che ammonta a oltre 4 milioni di euro. Vediamo nel dettaglio le scelte: ricostruzione del muro danneggiato nel parcheggio di viale Dante Giardini Bonaventura Somma per 435mila euro; recupero di un movimento franoso strada Vecchia Senese primo stralcio 420mila euro, lavori di rigenerazione urbana di via Roma primo stralcio 840mila euro, messa in sicurezza movimenti franosi in via del Poggio 267mila euro; e ancora, la riqualificazione del parco termale Fucoli per 500mila euro, la realizzazione di pump truck quale spazio attrezzato a valenza motoria-sportiva nell’area verde ’parco a valle’ che fa da cornice funzionale agli impianti sportivi di Chianciano Terme per 140mila euro.

Ancora, intervento di rigenerazione urbana di Villa San Michele in via Alfieri e demolizione del vecchio edificio e realizzazione di un parcheggio e giardino pubblico per 160mila euro oltre a interventi per la valorizzazione del Museo archeologico etrusco 719mila euro, la valorizzazione e il recupero del patrimonio culturale con indagini geofisiche nei siti archeologici in località Sillene e Fucoli e realizzazione area archeologica in località Mezzomiglio per 610mila euro. La linea adottata sul bilancio di previsione dalla maggioranza non è piaciuta all’opposizione di ‘puntoeacapo’ che parla di bluff per le ’carte giocate dalla giunta’. "Nonostante i tagli del Governo agli enti locali, manteniamo le risorse per cultura e associazionismo e potenziamo le risorse per un importante servizio quale è quello per informazioni turistiche", ha sottolineato nel suo intervento Torelli.