Il Comune di Chiusi azzera le tasse. Pubblicato il nuovo bando per chi compra la casa in centro

"Ripopolare il centro storico di Chiusi, rivitalizzarlo con famiglie e bambini. Questo è l’obiettivo delle nostre agevolazioni che come amministrazione abbiamo voluto mettere a disposizione per i più giovani". Così Valentina Frullini, vice sindaca della cittadina etrusca, commenta il bando lanciato recentemente dall’amministrazione comunale che azzera le tasse per 3 anni agli under 40 o alle famiglie con figli minori che acquistano un appartamento nel centro storico. E’ stato infatti pubblicato, per il terzo anno consecutivo sul sito internet del Comune della Città di Chiusi, il bando che prevede la concessione di contributi a favore di giovani coppie, single e famiglie monoparentali che vorranno acquistare la loro prima casa all’interno del centro storico o che l’abbiano già fatto nel 2024.

Il contributo erogato sarà di 1000 euro all’anno per tre anni e spetterà fino a un massimo di 5 famiglie all’anno. Il contributo a fondo perduto erogato sarà utile ad esempio ad abbattere i costi dalle tassazioni previste per l’acquisto dell’abitazione. La scadenza è il 31 gennaio 2025. "E’ un contributo – commenta la vice sindaca Frullini – che come amministrazione abbiamo voluto mettere nuovamente a disposizione per abbattere alcuni costi immediati, come ad esempio la Tari o le rate del mutuo, che si trova a sostenere chi decide di acquistare una propria abitazione ed un modo per cercare di incentivare il ripopolamento del centro storico. Questo è il terzo anno consecutivo che mettiamo a bando questa risorsa e sono già quattro le coppie che ne hanno fatto richiesta e stanno usufruendo del contributo annuale".

Questi contributi si uniscono a quelli previsti per le attività, commerciali ed artigianali (fino a 2.000 euro per ogni attività) che mirano alla crescita economica del centro storico e dell’intera Chiusi. In quest’ottica l’amministrazione sta lavorando anche a un nuovo progetto per ravvivare il tessuto economico del centro storico, perché, come fanno notare, il ripopolamento è fondamentale anche per lo sviluppo delle stesse attività commerciali e del turismo, che proprio nella cittadina etrusca ha avuto un incremento negli ultimi anni grazie alle numerose iniziative intraprese anche in termini mediatici.

Massimo Montebove