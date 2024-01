Il cane Drago dei pompieri fa divertire i bambini: caccia alla Befana

Rimane impigliata tra i cespugli la Befana, nel suo tradizionale volo. Ma niente paura. Arrivano i soccorritori, anche con l’ausilio dell’unità cinofila, il cane Drago addestrato per questo tipo di intervento, a salvare la simpatica vecchietta con la scopa, che può così continuare il suo per rendere felici i bambini. Tra la favola a lieto fine e la simulazione di un’emergenza, la Befana dei Vigili del fuoco a Poggibonsi. Un evento che, nonostante l’inclemenza atmosferica, si è svolto regolarmente ieri pomeriggio in piazza Giacomo Matteotti, nel centro storico di Poggibonsi, dal lato della vicina via Borgo Marturi. Tutto all’interno del cartellone de La Via Maestra del Natale, a cura del Centro commerciale naturale e del Comune e in questo caso anche in virtù della collaborazione dei Vigili del fuoco, della Misericordia di Poggibonsi e di Anpana Siena con i loro volontari addetti ai servizi. Esposti anche i droni utilizzati nelle operazioni per la ricerca delle persone e inoltre è stato messo in vendita il calendario dei pompieri. Il ricavato, a livello provinciale, sarà donato al reparto pediatrico del Policlinico Le Scotte. Tante famiglie hanno partecipato allo speciale incontro, accolte dal personale dei Vigili del fuoco del locale distaccamento con in testa il responsabile Simone Pucci. Un saluto, nell’occasione, anche dal suo predecessore nella caserma di Campostaggia, Maurizio Livi. Un momento di festa con la partecipazione di bambini e genitori.

P.B.