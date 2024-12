Il calendario di Siena. Gli appuntamenti e il tour di Capodanno

Le iniziative con le scuole e i più giovani, come quella a cura dei licei artistico e musicale “Enea Silvio Piccolomini“ ieri al Santa Maria della Scala, sono alcuni degli spunti che contraddistinguono ’Segui la festa’, il programma in occasione del Natale e del Capodanno approntato dal Comune. Il Villaggio di Natale e la pista del ghiaccio sono all’interno della Fortezza. Il Villaggio di Natale, a ingresso gratuito, comprende l’ufficio postale con gli elfi, la casa di Babbo Natale, la fabbrica di pasticceria e il laboratorio degli gnomi. Inoltre sono presenti tante altre attrazioni; è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Durante i fine settimana (sabato e domenica) sono presenti gli animatori. Le altre attrazioni saranno aperte nei medesimi orari con la presenza di operatori. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, a pagamento, è aperta tutti i giorni, fino a lunedì 6 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 24. Fino al 7 gennaio in piazza Matteotti, piazza Gramsci e viale XXV aprile è presente il mercatino di Natale.

Tutto pronto per il tradizionale concerto di Natale del Conservatorio ‘Rinaldo Franci’ di Siena in programma domani alle 21, al Teatro dei Rozzi. Ad accendere la magia delle feste saranno i 50 musicisti che compongono l’Orchestra ‘Rinaldo Franci’ e che si esibiranno con alcuni dei migliori talenti del Conservatorio.

Per il Capodanno, programma diffuso in tutto il centro storico. In piazza del Campo, dalle 22.30 in poi Opera Dance Music. Dalle 22.30 in piazza Matteotti i Suzie Q, in piazza Chigi Saracini i Synthonic, in piazza Provenzano The Shakers, in piazza Tolomei gli 88sedici; in piazza Indipendenza i Marabesque, alle Logge del Papa Bassa Musica, in piazza Postierla “Redlight Skyscraper. Dalle 22 in San Francesco We Love 2000, in piazza Sant’Agostino Real Tango Orquesta, in piazza San Giovanni dalle 21.15 Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble featuring Carla Jane, oltre alla dance street band “Bandakadabra”. Poi la musica itinerante, con The Fantomatik Orchestra e Bandakadabra.