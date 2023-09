I Fratres in crescita. Ecco i nuovi donatori

Si allarga la famiglia del gruppo Donatori Fratres di Poggibonsi. Negli ultimi sei mesi si sono iscritti ben quindici nuovi giovani donatori. Una buona nuova che arriva dalla sede di Via Volta e che porta il numero dei donatori attivi del capoluogo valdelsano a quasi mille. "L’ottimo risultato – sottolinea Giovanni Forconi, presidente Fratres Poggibonsi – è stato possibile grazie alla generosità dei giovani che hanno deciso di firmare questo bel gesto di altruismo e grazie anche alla massiccia campagna di promozione della donazione che il nostro gruppo porta avanti da molto tempo, non ultime le partecipazioni ad eventi come la notte Bianca, la festa di San Lucchese e altre occasioni". Efficace è stata anche la campagna social portata avanti dal locale Consiglio Fratres che non ha perso occasione per portare la cittadinanza a conoscenza del grande fabbisogno di sangue e quindi la necessità di donare il più possibile e di diventare volontari. Il presidente Giovanni Forconi ricorda anche la lotta all’emergenza sangue tramite l’apertura straordinaria la domenica mattina del centro trasfusionale all’interno dell’ospedale di Campostaggia a Poggibonsi. A partire dal 24 settembre si potrà donare sangue e plasma anche nel giorno festivo. Il progetto è in fase di sperimentazione e le domeniche previste in calendario anche il 22 ottobre e 26 novembre, con orario dalle 8.00 alle 11.00. L’iniziativa fa parte di un piano varato dalla Regione Toscana – Centro Regionale Sangue che impegna tutte le Aziende Sanitarie a cercare di incrementare e potenziare le possibilità di donazione.

Fabrizio Calabrese