I campioni del futuro. Oggi la Coppa Bologna

L’hanno vinta campioni e protagonisti delle due ruote come Gino Bartali, Francesco Moser, Franco Ballerini, Roberto Petito, Sante Ranucci e, pur non tagliando il traguardo al primo posto, ha conquistato il podio Idrio Bui, il grande ciclista di Sinalunga che fu gregario di Fausto Coppi.

Oggi la Coppa Grand’Ufficiale Francesco Bologna torna a Montallese con la sue edizione numero 53 per quella che resta la corsa più importante nel territorio e che vedrà, in una domenica dalle temperature ’bollenti’, sfidarsi le promesse del ciclismo: si tratta di una gara nazionale categoria Elite e Under 23 (classe 1.12). Al via previsti quasi 200 ciclisti e 28 squadre, atleti che sognano o vedono vicino il passaggio al professionismo. Partenza alle ore 12.50 dall’anello ciclabile Andy Franci, il velodromo di Montallese, per un percorso di 58,9 chilometri da ripetere tre volte per un totale di 176,7 chilometri.

Oltre al territorio di Chiusi si passerà anche in quello di Montepulciano e Torrita di Siena, il percorso è diverso da quello dell’anno scorso, si prevede un bello spettacolo con tanti atleti di livello che puntano ad alzare le braccia al cielo al velodromo di Montallese dove sarà l’arrivo.

L’organizzazione è dell’Asd Montallese, realtà di spicco a livello sportivo e locale per la piccola frazione.

La Coppa Bologna è il fiore all’occhiello della Festa dello Sport, evento che è tornato riproponendo anche la ’corsa delle rotoballe’, vinta dalla contrada La Stazione, e che si concluderà questa sera tra giochi, divertimento e buona cucina.

Luca Stefanucci