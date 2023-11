Guerra arabo-israeliana. Domani la conferenza all’IIS ’Sallustio Bandini’

Una conferenza dal titolo ’Le radici storiche del conflitto arabo-israeliano nel Novecento’. E’ quanto in programma per domani, dalle ore 11 alle ore 13, presso l’Aula Magna dell’IIS ’Sallustio Bandini’ a cura del professor Massimiliano Guderzo, del Dipartimento della Dispi dell’Università di Siena. "Israeliani e Palestinesi sono in guerra da molti anni, il 7 ottobre 2023 il conflitto si è riacuito e adesso rischia di assumere proporzioni gigantesche – sottolinea il dirigente scolastico Alfredo Stefanelli –. Le immagini che vediamo passare in TV sono drammatiche e non possiamo rimanere indifferenti. La scuola ha il dovere di spiegare cosa accade in questa zona del mondo". Di qui l’iniziativa organizzata con gli studenti del ’Bandini’.