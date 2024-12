Guasto all’Ospedale. Sospesa l’attività delle sale operatorie

Sale operatorie di Campostaggia fuori uso. Per un guasto, gli interventi chirurgici urgenti saranno effettuati alle Scotte e quelli già programmati da tempo rinviati a data da destinarsi. Sospesi anche tutti gli esami endoscopici. "A causa di un guasto del gruppo batteria continuità elettrica dedicato, è stata fermata l’attività delle sale operatorie dell’ospedale di Campostaggia – spiega la Asl Toscana Sud Est in una nota diffusa nella tarda mattinata di ieri –. Gli interventi chirurgici programmati saranno rinviati, mentre quelli urgenti, compresi i parti, saranno inviati all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Per il momento non sarà possibile eseguire anche gli esami endoscopici". E ancora: "I tecnici stanno provvedendo a far sì che il guasto venga risolto il più velocemente possibile. La direzione di Campostaggia, che si scusa con l’utenza per il disagio, sta già riprogrammando gli interventi e le prestazioni che verranno sospese".

Salvo imprevisti, la situazione tornerà alla normalità entro la fine di questa settimana o al più tardi all’inizio della prossima. Le sale operatorie, dunque, dovrebbero tornare in funzione nel giro di qualche giorno. Purtroppo non mancheranno i disagi. Per fortuna, dal fronte sanitario locale arrivano anche buone notizie: la realizzazione di due Case della Comunità, una a Poggibonsi e l’altra a Colle.

L’investimento complessivo è di 3 milioni e 700 mila euro, di cui 3,5 stanziati dal Pnrr. In questi giorni l’Azienda Usl Toscana Sud Est ha approvato il progetto esecutivo per la riconversione in Casa della Comunità Hup dei locali Asl di via della Costituzione. I lavori sono al via e tra un anno saranno ultimati. Se tutto andrà per il verso giusto la Casa della Comunità di Poggibonsi, costata 1,5 milioni di euro, entrerà in funzione nel primo semestre del 2026. Si tratta di una struttura che sarà il punto di riferimento di tutte le attività socio-sanitarie del territorio. Al suo interno ospiterà vari ambulatori sia della medicina generale che della specialistica, un sistema integrato di prenotazione collegato al Cup, un punto prelievi, un consultorio.

Sulla rampa di lancio anche la realizzazione della Casa della Comunità di Colle, in località Campolungo. In questo caso, siamo in presenza di un intervento da 2 milioni e 200 euro.