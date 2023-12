Guadalupe, un solo Palio senza lasciare il segno

Approfittiamo degli ultimi sprazzi del 2023 per ricordare Guadalupe, cavalla classe 2002 che ha effettuato molte tratte, ben sei, con una sola presenza in piazza, quella della carriera del 16 agosto 2009. Fu portata in piazza infatti dalla tratta del 2008 fino al 2011. Di proprietà di Lucia Toto, questa femmina fu allenata nella scuderia di Massimo Milani e ricordiamo la sua partecipazione alla carriera del 16 agosto 2009, quella passata alla storia non solo per la folgorante vittoria della Civetta dopo trent’anni di digiuno, ma anche per essere stata corsa praticamente a buio, dopo una estenuante mossa che deve aver segnato profondamente anche nella prestazione della stessa Guadalupe. Va in sorte all’Onda che l’affida a Voglia. Al momento in cui il mossiere Giorgio Guglielmi di Vulci abbassa il canape, Guadalupe è in seconda fila e quando Sgaibarre nella Chiocciola entra di rincorsa, non fa altro che restare in questa penalizzante posizione, nonostante il fatto che la sorte le avesse riservato la seconda posizione. Mentre Istriceddu e Brio volano sul tufo e consegnano ai civettini il drappellone di Giuliano Ghelli, è terminato prima del tempo l’unico palio di Guadalupe.

Massimo Biliorsi