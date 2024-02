Gruppo Estra tra le aziende italiane più attente all’ambiente

Il Gruppo Estra tra le aziende più attente al clima in Italia. La ricerca stilata dall’istituto Statista con Pianeta 2030-Corriere della Sera, vede coinvolte oltre 600 aziende italiane. La classifica analizza il valore delle emissioni prodotte dirette e indirette di CO2 dalle imprese in relazione al loro fatturato, tra il 2020 e il 2022. Estra si posiziona al 19esimo posto tra le imprese del settore ’energia’ e al 66esimo sul totale delle aziende coinvolte. "Alla base di tutto c’è l’investimento in innovazione e l’attenzione alla cultura ambientale", sottolinea il presidente Francesco Macrì.