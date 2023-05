Gracciano non dimentica Piazza per don Valentino

Una cerimonia partecipata e che stava a cuore alla cittadinanza. Domenica mattina, al termine della messa celebrata dall’Arcivescovo Cardinale Augusto Paolo Lojudice, nella Parrocchia S.Egidio, a Gracciano, piccola ma propositiva frazione di Montepulciano, si è tenuta l’intitolazione della piazzetta davanti alla casa canonica a don Valentino Felici, parroco della frazione di Gracciano scomparso quarant’anni fa, il 7 maggio 1983, nel giorno in cui ricorre il quarantesimo anno dalla sua scomparsa. Una cerimonia molto partecipata e voluta dalla comunità che ha sempre ricordato Don Valentino con grande affetto. Ad inaugurare la targa sono stati il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, assieme all’arcivescovo Lojudice e all’attuale parroco di Gracciano, don Azelio Mariani. Presenti anche i nipoti e pronipoti di don Valentino, il vice sindaco Alice Raspanti, l’assessore Monja Salvadori, il maggiore Angelo Aliberto e il luogotenente Luca Doganieri dell’Arma dei Carabinieri. "Don Valentino era una figura molto amata dalla sua comunità sia in quanto figura religiosa che per la sua attività sociale rivolta a tutta la popolazione – ha commentato il Sindaco Michele Angiolini - rendergli omaggio con questa intitolazione era un dovere, anche per andare incontro ad una esplicita richiesta che ci era arrivata dall’Agorà di Gracciano". Valentino Felici nacque a Valiano il 7 agosto 1911. Fu un parroco che fece tanto per il paese: negli anni del dopo guerra si dedicò alla costruzione degli attuali locali parrocchiali dotandoli di una vasta sala per il cinema, molto frequentata dai bambini, e non solo, e di stanze attigue per il circolo Acli.