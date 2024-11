Girogustando. Rassegna di menù

"Girogustando", la rassegna di menu a quattro mani proposta dall’enoteca ‘To Wine’ di Prato, torna per la dodicesima volta a San Gimignano (la prima fu nel 2003 al ristorante ‘Perucà’) e per la seconda volta approda al ‘Fuoriluogo’, locale di Mauro Francone fuori Porta San Matteo che, quasi a dispetto del nome, è perfettamente integrato con ciò che lo circonda, un edificio del Cinquecento con un piccolo ‘dehor’ affacciato sulle colline, per presentare una proposta attenta ad esaltare gli abbinamenti vini - piatti e viceversa. Il menù del 22 novembre prevede Variazione di tre tagli di Cinta Senese, risotto Acquerello, Tonno del Chianti, Giardiniera e maionese all’alchermes, accompagnate dai vini Vernaccia (Bio e Riserva), Colli Senesi Bio e Vinsanto ‘Occhio di Pernice’, serviti dai sommelier Fisar.