Giro d’Italia, si svela la tappa. Gubbio-Siena

Conto alla rovescia per la presentazione ufficiale dell’edizione del Giro d’Italia, all’auditorium del cinema al Parco della musica a Roma. Lunedì alle 18 sarà ufficializzato il percorso che riguarda anche la nostra città, con la tappa Gubbio-Siena in programma il maggio. L’arrivo in piazza del Campo, il tracciato finale sulle tracce delle Strade bianche, la sicura magia delle riprese sono tutti ingredienti che fanno preludere a una grande tappa per una terra ormai vocata al ciclismo.

La strada tracciata da L’Eroica, poi il palcoscenico mondiale delle Strade bianche, l’esplosione del cicloturimo, ora anche la ribalta della Corsa rosa: per Siena un’occasione di visibilità e di accoglienza per tante persone. Ultimo nodo da sciogliere, quello del villaggio rosa: in Fortezza non sarà possibile allestirlo, causa presenza del Luna park e anche per una dislocazione logistica non ottimale. Un paio le ipotesi in ballo, per le quali si stanno affinando progetti. A breve la definizione ufficiale.