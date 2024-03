Giri strani alla stazione. Arrestato con un pane di hashish e cocaina. Spaccio, due denunce

di Laura Valdesi

SIENA

Piazza Gramsci ma anche la stazione ferroviaria. Zone di attracco alla città dove c’è grande movimento. Un melting pot. Con studenti e persone che lavorano, altre che invece hanno fiutato l’affare. E si dedicano al piccolo spaccio. Per questo piazzale Rosselli è diventata un’area dove i controlli delle forze dell’ordine insistono molto. E gli arresti e le denunce di chi viene trovato con la droga si susseguono nel tempo. L’ultimo a finire nella rete delle Volanti è stato un giovanissimo. Venti anni, residente in un comune della cintura periferica di Siena. Alle 18, in pieno giorno, domenica scorsa si era piazzato vicino ai bagni al secondo piano del centro commerciale. Un punto strategico per qualche piccola cessione. Prima un controllo a cui il ragazzo ha reagito con un atteggiamento insofferente. Facendo crescere la curiosità dei poliziotti che nella tasca della tuta gli hanno trovato addirittura un panetto di hashish. Pesava circa un etto. In più aveva alcune dosi di cocaina. Per lui si sono aperte all’inizio le porte della questura, quindi è stato arrestato ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio. Il gip ha convaluidato la misura disponendo per il 20enne italiano l’obbligo di dimora nel Comune in cui vive e di firma presso la polizia giudiziaria.

Uno spaccato della zona. Non l’unico. Se si pensa che altri due giovanissimi, 21 e 22 anni, anch’essi residenti nella nostra provincia, in Valdelsa, sono stati scovati con un po’ di stupefacenti. Qualche giorno fa, sempre nella zona dei bagni al secondo piano del centro commerciale. Quando hanno notato gli agenti non sono fuggiti cercando però di allontanarsi senza dare nell’occhio. Ma chi è abituato a notare i movimenti sospetti non è stato tratto in inganno. Gli uomini della Volante li hanno infatti bloccati recuperando rispettivamente dai due 20 e 60 grammi di hashish. Con tanto di bilancino di precisione. Facevano sul serio, insomma ed erano attrezzati. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio.

L’area della stazione è diventata dunque una piccola piazza dove smerciare stupefacenti, anche se il fenomeno è sotto controllo. Niente organizzazioni che manovrano i pusher. Si tratta piuttosto dell’iniziativa di singoli che così arrotondano visto che il mercato a Siena è floridissimo. C’è una grande richiesta di droga in città ma per comprarla arrivano anche dalla provincia, soprattutto nel fine settimana.

Nei controlli antispaccio, però, è finito anche chi aveva problemi con la giustizia ma gli stupefacenti non c’entravano niente. Nel piazzale davanti alla stazione infatti i poliziotti hanno fermato per verifiche un rumeno di 24 anni che gironzolava lì da solo. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria del suo Paese. Per furto aggravato in Romania doveva scontare infatti sette anni in carcere. Verificato che tutto corrispondeva, è stato portato a Santo Spirito in attesa che si concluda l’iter per l’estradizione dall’Italia.