Giraffa: emozione cori. I piccoli contradaioli hanno cantato Siena in piazza Provenzano

Oltre 300 piccoli contradaioli, sono saliti sul palco per rappresentare, orgogliosamente, i propri colori. Con la voce e tanta emozione: la Rassegna della canzone senese dei Gruppi Piccoli delle 17 Contrade, nella Giraffa, è diventato ormai un appuntamento atteso dell’agenda cittadina. "Si tratta di una tradizione consolidata – dice il priore Gianni Mazzoni –. Teniamo molto a ogni iniziativa che vede protagonisti i bambini e questa è un’importante occasione di condivisione e di socialità. Ma è anche uno strumento per veicolare una parte della tradizione senese: cantando i piccoli, hanno la possibilità di meditare sulla loro storia". Ogni Contrada porta sul palco due brani: Senesina, Ho seminato, La mamma di Rosina, tanto per citarne alcuni di questa variegata edizione. "E’ un evento che con i coordinatori delle altre Consorelle prepariamo dall’inverno – spiega Adele Boriosi, coordinatrice del Gruppo Piccoli della Giraffa, organizzatore dell’evento –: le prove sono anche un’occasione, per i bambini, per stare insieme. E a livello canoro i risultati sono ottimi: è una partecipazione sentita, non fatta tanto per fare". "Un grazie particolare al dottor Fabio Reale – aggiunge – che ha preparato i nostri piccoli, realizzando anche la canzone Corri Cavallino, e alla ‘direttrice d’orchestra’ Elisa Casini". La Rassegna, ideata da Lello Ginanneschi, inizialmente era dedicata agli adulti, poi nei primi anni 2000, con lo scopo di non perdere la tradizione della canzone popolare la Giraffa, su spunto di Laura Dinelli e Silvia Giusti, è nato il contest dedicato anche ai bambini. Oggi partecipano tutte e 17, segno di grande apprezzamento. "I bambini rendono eccezionale la Rassegna – spiego Reale –. Prendono l’impegno come un gioco, ma anche con responsabilità. Quindi c’è chi sul palco corre in qua e là, chi canta impettito e serio. E sono tutti bravi: imparano le canzoni più velocemente degli adulti. Si esibiscono con spontaneità". A.G.