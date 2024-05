Giovedì al cinema Garibaldi omaggio a Francesco Nuti. Alle 21 ‘Caruso Pascoski’

Cinema, che passione con omaggio a Francesco Nuti, al cinema Garibaldi di Poggibonsi. In programma il penultimo appuntamento con "Bellissima - La meravigliosa storia del cinema italiano". Giovedì 16 maggio alle 18 la lezione della professoressa Cristina Castellini si concentrerà sui grandi autori come Nanni Moretti, Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, e sui comici degli anni ‘90, per concludersi con un approfondimento su Paolo Sorrentino. A seguire, alle 20, aperitivo e chiusura alle 21 con la proiezione del film ‘Caruso Pascoski’, introdotto da Antonio Petrocelli, attore e amico di Francesco Nuti, e Carlo Busini, cinefilo e appassionato del cinema dell’artista toscano.

Fabrizio Calabrese