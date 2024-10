Giovani salvano un cavallo dal torrente

Salvano un cavallo dalla furia delle acque del torrente Staggia, a Castellina Scalo. Si stava consumando un dramma, proprio nel pieno della burrasca dell’altra sera, ma l’intervento di quattro giovani si è rivelato determinante per condurre in porto l’operazione di salvataggio per l’animale. Annaspava, provava a risalire sulla riva del corso d’acqua, però l’impetuosa corrente gli impediva di sfuggire a una morte che a quel punto sembrava ormai certa, vista la grave situazione che si prospettava. A quel punto sono entrati felicemente sulla scena i quattro salvatori, come ha riportato Sienasociale.it, il diario del terzo settore senese. Cesare Rabazzi, Matteo Nicchitta, Lorenzo Leti e Tommaso Fontani, giovani tra i diciannove e i ventitré anni, un imprenditore, due impiegati e uno studente residenti nella stessa frazione di Monteriggioni, si trovavano nei paraggi in una superficie tra il parco giochi e la ferrovia. "Passeggiavamo lungo la ciclabile di Castellina Scalo nei pressi del torrente, proprio con l’idea di comprendere il quadro sulle conseguenze del maltempo alla luce degli eventi atmosferici di giovedì – racconta Cesare Rabazzi – quando, da lontano, abbiamo notato la sequenza. Abbiamo agito con la forza delle braccia, rischiando a nostra volta e contando allo stesso momento sul sostegno della recinzione della pista. Così è avvenuto il salvataggio. Ancora poche decine di metri e forse non avremmo potuto scrivere il lieto fine. Il cavallo è apparso comprensibilmente agitato: correva e si fermava. Era stremato. Avevamo a disposizione anche una corda, ma non si è reso necessario l’utilizzo. Alcune persone hanno poi avvertito il proprietario, che abita sempre in territorio di Monteriggioni. Siamo riusciti a salvare l’animale: immagini emozionanti che non dimenticheremo", conclude Rabazzi.

Paolo Bartalini