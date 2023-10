Giostra del Saracino. Corteo con 200 figuranti

Un anno ricco di eventi e di soddisfazioni soprattutto per tutti coloro che dedicano tempo ed energie a tenere in vita qualcosa di bello che dura un anno intero. L’ultima edizione della Giostra del Saracino di Sarteano è stata vinta ad agosto da San Martino grazie al forte giostratore Tony Bartoli. Ma il 2023, in cui sono stati celebrati i 90 anni dalla costituzione delle cinque contrade, resterà impresso nella memoria dei contradaioli. L’ultima iniziativa, dopo le tante che si sono svolte nei mesi precedenti, è stata quella di domenica scorsa con il grande corteo storico che ha visto la presenza di quasi 200 figuranti con i vestiti di tutte le epoche dal 1933 ad oggi. E tra un po’ si riparte, nei giorni del Natale le contrade (alle prese in questo periodo con il rinnovo dei Consigli) saranno infatti di nuovo il "motore" degli appuntamenti di fine anno. "È stato un anno di grande lavoro ma di tante soddisfazioni - dichiara il presidente Giancarlo Betti -. A nome della Giostra e del Consiglio voglio ringraziare tutti i volontari, l’amministrazione comunale e, in particolare, per il successo del corteo del 1°ottobre, la Polizia Municipale, che ci ha assistito durante la bellissima sfilata, resa possibile dal grande lavoro dietro le quinte di chi si occupa dei costumi e impreziosita dallo spettacolo del Gruppo Tamburini e Sbandieratori che sta tornando a marciare a pieni giri coinvolgendo tanti giovani e giovanissimi e questo ci deve riempire tutti di orgoglio. Mettere insieme oltre 200 figuranti, tra contrade, Comitato della Giostra e Gruppo Tamburini e Sbandieratori, non è stato semplice, ma è stata una grande festa, anche grazie al contributo della Commissione di Conservazione Storica della Giostra. Ora guardiamo avanti, come sempre, nell’interesse della Giostra del Saracino e di Sarteano, cercando di fare sempre meglio sebbene le cose siano sempre più complicate per tutti".

L.S.