Giorni di grande musica. Il violino di Ughi ai Rozzi. Musica per la pace domani

Lo straordinario violino del maestro Uto Ughi stasera al Teatro dei Rozzi con la formazione cameristica I Filarmonici di Roma. Appuntamento alle 21 per un concerto da non perdere, un evento della programmazione speciale dedicata al centenario della Chigiana, curata dallo stesso Ughi in collaborazione con il Comune. Una serata dedicata ai quartetti di Schubert, di cui sarà eseguito ‘La morte e la fanciulla’, e di Dvorák, di cui sarà eseguito ‘Americano’. "Sarà un’occasione unica per immergersi nelle melodie di questi due grandi compositori – anticipano dalla Chigiana – offrendo al pubblico l’opportunità di apprezzare la maestria e la sensibilità di questi capolavori della musica".

La grande musica si sposterà domani in Duomo, per l’evento ‘Musica per la pace’ al quale parteciperanno i coristi dell’Opera Nazionale dell’Ucraina. L’iniziativa si intitola ‘Siena e Kiev in un unico pentagramma’ ed è promossa dalla Young Musicians European Orchestra in collaborazione con l’Accademia Chigiana e il Comitato Nazionale Italiano Musica, con la partecipazione del Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini. Nell’occasione sarà eseguita la ‘Petite Messe Solennelle’ di Gioacchino Rossini diretta dal maestro Paolo Olmi. "Invitare questo coro a unirsi con altri musicisti provenienti da tutta Europa per eseguire in Italia una composizione dal valore spirituale universale – spiegano gli organizzatori – vuole rappresentare la più profonda espressione di amicizia, solidarietà e volontà di Pace per il popolo ucraino da parte del nostro Paese".

I coristi dell‘Opera Nazionale dell’Ucraina saranno affiancati dal Coro della Cattedrale di Siena, diretto dal maestro Lorenzo Donati, la formazione vocale nata dalla collaborazione fra l’Accademia Chigiana e l’Opera della Metropolitana. Insieme ai musicisti, alle due formazioni corali e ai musicisti della Young Musicians European Orchestra, si esibirà un cast di alto standing internazionale con quattro cantanti solisti: Irene Celle (soprano), Annalisa Stroppa (mezzosoprano), Stefano Colucci (tenore), Mirco Palazzi (basso).

La Young Musicians European Orchestra è la più importante orchestra giovanile italiana e negli ultimi anni è il complesso che si è esibito maggiormente all’estero. Formata da strumentisti provenienti da ogni parte d’Europa, età media di 23 anni e un organico varia dai 20 ai 100 elementi, a seconda del repertorio. La ‘Petite Messe Solennelle’ è stata eseguita per la prima volta a Parigi il 13 marzo 1864 in una cappella della Contessa Louise Pillet Will. La straordinaria serata in Cattedrale è sostenuta dall’Arcidiocesi con il contributo dell’Opera della Metropolitana e la collaborazione di Fondazione MPS. L’organizzazione è di Opera Laboratori.

Riccardo Bruni